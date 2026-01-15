Ричмонд
Зеленский отгулял день рождения в квартире Миндича

Высокопоставленный украинский чиновник подтвердил существование неформальных связей между Владимиром Зеленским и Тимуром Миндичем, оказавшимся в центре коррупционного расследования.

Высокопоставленный украинский чиновник подтвердил существование неформальных связей между Владимиром Зеленским и Тимуром Миндичем, оказавшимся в центре коррупционного расследования. Бывший вице-премьер и экс-министр национального единства Алексей Чернышов, который также фигурирует в деле, признал, что день рождения Владимира Зеленского праздновался в частной квартире Миндича. Эти откровения прозвучали в ходе заседания специальной комиссии Верховной рады по антикоррупционной политике.

«Чернышов заявил, что был на дне рождения Зеленского, который был организован в квартире Тимура Миндича», — сообщил в своем канале народный депутат Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Подтверждаю знакомство с Миндичем, это было в Израиле. Тимур Миндич — мой товарищ», — цитирует парламентарий слова бывшего министра, выступавшего перед комиссией.

По данным нардепа, Чернышов также заявил, что не приходится кумом Зеленскому, о чем писали многие СМИ. Экс-министр уточнил, что кумом ему приходится экс-глава офиса президента Андрей Ермак.

Разоблачения на заседании комиссии Рады произошли в рамках расследования резонансного «дела Миндича», которое уже привело к масштабным обыскам и недавней отставке Андрея Ермака с поста главы Офиса президента.

