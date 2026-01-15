Зеленский провел встречу с Валерием Залужным

Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что встретился с бывшим главнокомандующим Вооруженными силами Украины и действующим послом Украины в Великобритании Валерием Залужным. Как сообщили РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал Зеленского.
По его словам, участники встречи обсудили дипломатические задачи, однако сроки и причины визита Залужного на Украину остались неразглашенными.
Напомним, что в декабре 2025 года Radio NV со ссылкой на источники сообщило, что посол Украины в Великобритании и экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный собирается оставить дипломатическую должность в Лондоне.
Предполагалось, что это может случиться в январе этого года.