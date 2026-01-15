Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский провел встречу с Валерием Залужным

Зеленский сообщил, что он встретился с бывшим главнокомандующим Вооруженными силами Украины Залужным.

Источник: Аргументы и факты

Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что встретился с бывшим главнокомандующим Вооруженными силами Украины и действующим послом Украины в Великобритании Валерием Залужным. Как сообщили РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал Зеленского.

По его словам, участники встречи обсудили дипломатические задачи, однако сроки и причины визита Залужного на Украину остались неразглашенными.

Напомним, что в декабре 2025 года Radio NV со ссылкой на источники сообщило, что посол Украины в Великобритании и экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный собирается оставить дипломатическую должность в Лондоне.

Предполагалось, что это может случиться в январе этого года.

Узнать больше по теме
Валерий Залужный: биография бывшего главкома ВСУ, ставшего послом в Великобритании
Военное командование любой страны предусматривает планирование и координацию действий на различных уровнях. На Украине важную роль в этом процессе выполнял Валерий Залужный, чья деятельность в момент начала СВО была связана с управлением вооруженными силами и реализацией стратегических решений. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше