МИД Франции заявили, что Европейский союз способен защитить Гренландию

Руководитель МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что европейские государства смогут защитить Гренландию от любых угроз.

Американский президент неоднократно говорил, что Вашингтон хотел бы присоединить Гренландию в интересах своей безопасности. Датские, гренландские и другие политики критически отзывались о подобных высказываниях Трампа.

Франция, а также Финляндия, Норвегия, Швеция и другие государства уже заявили об отправке в Гренландию военнослужащих.

