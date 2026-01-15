МИД Франции заявили, что Европейский союз способен защитить Гренландию

Руководитель МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что европейские государства смогут защитить Гренландию от любых угроз.
Американский президент неоднократно говорил, что Вашингтон хотел бы присоединить Гренландию в интересах своей безопасности. Датские, гренландские и другие политики критически отзывались о подобных высказываниях Трампа.
Франция, а также Финляндия, Норвегия, Швеция и другие государства уже заявили об отправке в Гренландию военнослужащих.
