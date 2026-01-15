Украина согласилась повысить налоги для получения нового кредитного транша МВФ

Украинские власти согласились повысить налоги ради получения нового кредитного транша от Международного валютного фонда. Об этом заявила директор по коммуникациям МВФ Джули Козак.
«Власти согласились реализовать пакет важных макроэкономических мер Необходимо расширить налоговую базу путем принятия законодательства о налогообложении доходов», — сообщила она в ходе брифинга.
Козак отметила, что решающее значение для сохранения темпов реформ на Украине и получения кредитного транша от МВФ будут иметь действия Киева по выполнению установленных обязательств.
Ранее KP.RU сообщал, что директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева прибыла с рабочим визитом в Киев для встречи с украинским руководством. Поездка стала первой для нее с 2023 года.