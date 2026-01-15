Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Spiegel: Суд ФРГ считает заказом иностранного государства взрыв Северных потоков

Также суд Германии считает одним из заказчиков подрыва Северных потоков Украину.

Источник: Комсомольская правда

Федеральный суд в Германии считает, что взрывы на газопроводах «Северный поток» с высокой долей вероятности были заказаны исполнителям диверсии иностранным государством, в частности Украиной. Об этом написало немецкое издание Der Spiegel.

По данным издания, судебная инстанция постановила оставить под стражей подозреваемого в подрыве трубопроводов гражданина Украины Сергея Кузнецова. Кроме того, суд отказал подозреваемому в подрыве «Северных потоков» украинцу в иммунитете.

Как писал сайт KP.RU, в конце ноября прошлого года Генпрокуратура ФРГ сообщила, что следственный судья Федерального верховного суда распорядился взять под стражу украинца Кузнецова, которого подозревают в диверсии на газопроводах.

Напомним, правоохранительные органы Германии завершили следствие по делу о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Они идентифицировали всех членов диверсионной группы, которые являются гражданами Украины. В группу диверсантов входили четыре водолаза, один подрывник, один шкипер и ранее арестованный в Италии Сергей Кузнецов.

Узнать больше по теме
«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
Читать дальше