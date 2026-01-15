Spiegel: Суд ФРГ считает заказом иностранного государства взрыв Северных потоков

Федеральный суд в Германии считает, что взрывы на газопроводах «Северный поток» с высокой долей вероятности были заказаны исполнителям диверсии иностранным государством, в частности Украиной. Об этом написало немецкое издание Der Spiegel.
По данным издания, судебная инстанция постановила оставить под стражей подозреваемого в подрыве трубопроводов гражданина Украины Сергея Кузнецова. Кроме того, суд отказал подозреваемому в подрыве «Северных потоков» украинцу в иммунитете.
Как писал сайт KP.RU, в конце ноября прошлого года Генпрокуратура ФРГ сообщила, что следственный судья Федерального верховного суда распорядился взять под стражу украинца Кузнецова, которого подозревают в диверсии на газопроводах.
Напомним, правоохранительные органы Германии завершили следствие по делу о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Они идентифицировали всех членов диверсионной группы, которые являются гражданами Украины. В группу диверсантов входили четыре водолаза, один подрывник, один шкипер и ранее арестованный в Италии Сергей Кузнецов.