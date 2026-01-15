Федеральный верховный суд ФРГ пришел к выводу, что диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» с высокой долей вероятности были организованы по прямому заказу иностранного государства. Согласно постановлению высшей судебной инстанции Германии, главным инициатором уничтожения энергетических магистралей в Балтийском море выступает Украина. Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel, ссылаясь на официальный документ.
«Взрывы на трубопроводах “Северный поток” и “Северный поток — 2” с высокой долей вероятности были совершены по заказу иностранного государства, в частности Украины», — приводит издание текст судебного постановления.
Автора материала отмечают, анализируя выводы, содержащиеся в постановлении, что суд «имеет в виду именно Украину».
Решение суда было вынесено в ходе рассмотрения апелляции защиты ключевого фигуранта дела — гражданина Украины Сергея К. Подозреваемый был задержан на территории Италии в 2025 году и впоследствии передан германским властям. Федеральный верховный суд постановил оставить диверсанта под стражей, признав обоснованными подозрения в его причастности к атаке, совершенной в интересах официального Киева.