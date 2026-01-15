NYT узнала о просьбе Израиля к Трампу пока не бить по Ирану

Их беседа состоялась в среду, 14 января. Позднее в этот же день Трамп заявил о получении от «очень важных источников с другой стороны» информации, что в Иране больше не убивают протестующих и казни прекратились. По версии NYT, это и было доказательством того, что американский президент отказался от идеи атаковать Иран.