NYT узнала о просьбе Израиля к Трампу пока не бить по Ирану

Их беседа состоялась в среду, 14 января. Позднее в этот же день Трамп заявил о получении от «очень важных источников с другой стороны» информации, что в Иране больше не убивают протестующих и казни прекратились. По версии NYT, это и было доказательством того, что американский президент отказался от идеи атаковать Иран.
Аналогичные просьбы направили и другие союзники США на Ближнем Востоке — Катар, Оман, Египет, Саудовская Аравия. По словам собеседника газеты, высокопоставленные чиновники из этих стран в течение последних двух дней звонили американским коллегам, чтобы передать соответствующее послание. Они предупреждали американцев, что нападение США может привести к более масштабному региональному конфликту.
Financial Times (FT) отмечает, что в течение последних дней Нетаньяху — «обычно разговорчивый и яростный сторонник свержения режима в Иране» — хранил «заметное молчание». По мнению источника газеты, который в прошлом отвечал за регион, Израиль осознает, что у него есть «золотое окно возможностей с Трампом», и американский президент готов «передать портфель вопросов, касающихся Ирана» Израилю.
Бывшая сотрудница израильской разведки Сима Шайн отмечает: мало кто в Израиле ожидал, что угрозы Трампа воплотят в жизнь «сказочную мечту» — смену режима и появление новой прозападной демократической системы в Иране. Однако, по ее словам, нет никаких сомнений в том, что Израиль и США «сотрудничали за кулисами». Израиль и США регулярно обмениваются разведывательной информацией и ранее сотрудничали в операциях против Ирана, заявила она FT.
О возможной военной интервенции в Иран американские власти предупредили в ответ на подавление протестов, которые начались в конце декабря 2025 года. Поводом для недовольства стали действиями правительства в связи с резким ростом цен и обвальным падением курса иранского риала по отношению к доллару США. По данным Reuters, в ходе протестов погибли 2,6 тыс. человек.