Spiegel: взрывы на Северных потоках организованы иностранным государством

Взрывы на «Северных потоках» с высокой долей вероятности были вызваны по поручению иностранного государства.
Федеральный суд Германии в своем постановлении пришел к выводу, что подрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» с высокой вероятностью были организованы по заказу иностранного государства. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на материалы суда.
«Взрывы на газопроводах “с высокой долей вероятности” были вызваны “по поручению иностранного государства”… Далее в документе становится ясно, что суд имеет в виду Украину», — говорится в материале Der Spiegel.
Федеральный верховный суд Германии принял решение не освобождать из-под стражи гражданина Украины Сергея К., подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток». Об этом сообщил немецкий журнал Der Spiegel.
Ранее сообщалось, что проводимое расследование диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» может негативно отразиться на дальнейшем уровне поддержки Украины. Об этом сообщали иностранные средства массовой информации.