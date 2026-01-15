Zeit: Бундесвер разослал письма потенциальным новобранцам в рамках призыва

Закон о новом формате добровольной военной службы вступил в силу 1 января. Он создан по образцу шведской модели и обязывает всех молодых мужчин, родившихся после 31 декабря 2007 года, заполнять опросник с указанием веса, роста и личных данных. Анкета может также заполняться женщинами на добровольной основе. Одновременно модернизируются и оцифровываются системы воинского учета.