Zeit: Бундесвер разослал письма потенциальным новобранцам в рамках призыва

После вступления в силу закона о реформировании военного призыва Бундесвер разослал первые письма потенциальным новобранцам с опросниками для прохождения медицинской комиссии. Об этом сообщило издание Zeit.
В письмах содержится правовая информация и QR-коды, ведущие на анкету в интернете, адресованную примерно 700 тысячам женщин и мужчин, которые достигнут совершеннолетия в 2026 году.
Тем, кто достиг 18-летнего возраста к началу текущего года, письма будут направлены позднее. Первые добровольцы должны приступить к службе в ближайшие месяцы.
Закон о новом формате добровольной военной службы вступил в силу 1 января. Он создан по образцу шведской модели и обязывает всех молодых мужчин, родившихся после 31 декабря 2007 года, заполнять опросник с указанием веса, роста и личных данных. Анкета может также заполняться женщинами на добровольной основе. Одновременно модернизируются и оцифровываются системы воинского учета.
Согласно достигнутому в коалиции компромиссу, срок службы составит не менее шести месяцев. Целью реформы является укрепление регулярных и резервных сил бундесвера для противодействия угрозам безопасности.