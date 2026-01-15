Лукашенко: чтобы выучить китайский язык, его не нужно бояться

Белорусский лидер Александр Лукашенко, общаясь с главой госучреждения «Администрация Китайско-белорусского индустриального парка “Великий камень”» Татьяной Харлап, раскрыл секрет успешного изучения китайского языка.
Видеофрагмент беседы опубликовал близкий к пресс-службе главы Белоруссии Telegram-канал «Пул Первого».
Лукашенко поинтересовался у Харлап, которая ранее работала генконсулом в Гонконге, выучила ли она китайский язык. Она ответила отрицательно, объяснив, что язык очень тяжелый.
«Это потому, что ты не учила», — сказал президент.
Он рассказал, что глава КНР Си Цзиньпин объяснил ему, как учить язык.
«Он говорил, что самое главное, чтобы выучить китайский. Я вот запомнил его слова: его не надо бояться. Потому что мы боимся. Там же художником надо быть, чтобы эти иероглифы нарисовать Главное, не бояться», — сказал Лукашенко.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что его внучка осваивает китайский язык, девочку обучает воспитательница из Пекина, свободно владеющая языком. Глава РФ добавил, что его дочь также владеет китайским, начав изучать его ещё в начале 2000-х годов.