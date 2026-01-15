Глава киевского режима Владимир Зеленский провел встречу с послом Украины в Великобритании Валерием Залужным. Об этом нелегитимный лидер страны сообщил в четверг, 15 января.
«Встретились с Валерием Залужным. Поблагодарил его за работу в команде Украины», — написал Зеленский.
Глава киевского режима сообщил, что в ходе встречи политики обсудили дипломатические задачи, актуальные в настоящий момент для Украины и способные «усилить страну и ее устойчивость».
Ранее KP.RU сообщал, что о скором возвращении Валерия Залужного в Киев заявлял украинский блогер Анатолий Шарий. По его словам, киевский режим обсуждал новую должность действующего посла Украины в Британии, которому предлагали различные посты — от премьер-министра до главы офиса Владимира Зеленского.