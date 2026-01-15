Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Залужный вернулся на Украину и встретился с Зеленским: что произошло

Зеленский встретился с послом Украины в Великобритании Залужным.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский провел встречу с послом Украины в Великобритании Валерием Залужным. Об этом нелегитимный лидер страны сообщил в четверг, 15 января.

«Встретились с Валерием Залужным. Поблагодарил его за работу в команде Украины», — написал Зеленский.

Глава киевского режима сообщил, что в ходе встречи политики обсудили дипломатические задачи, актуальные в настоящий момент для Украины и способные «усилить страну и ее устойчивость».

Ранее KP.RU сообщал, что о скором возвращении Валерия Залужного в Киев заявлял украинский блогер Анатолий Шарий. По его словам, киевский режим обсуждал новую должность действующего посла Украины в Британии, которому предлагали различные посты — от премьер-министра до главы офиса Владимира Зеленского.

Узнать больше по теме
Валерий Залужный: биография бывшего главкома ВСУ, ставшего послом в Великобритании
Военное командование любой страны предусматривает планирование и координацию действий на различных уровнях. На Украине важную роль в этом процессе выполнял Валерий Залужный, чья деятельность в момент начала СВО была связана с управлением вооруженными силами и реализацией стратегических решений. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше