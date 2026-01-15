Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Убийство Татарского и покушение на Прилепина организовал один и тот же человек

Верховный суд России подтвердил, что за двумя громкими преступлениями — убийство военкора Владлена Татарского (Максима Фомина) и покушение на писателя Захара Прилепина — стоит один и тот же организатор из украинских спецслужб. Как следует из судебного решения, преступления координировал сотрудник Службы безопасности Украины.

В тексте решения по жалобе исполнителя покушения на Прилепина, Александра Пермякова, указано, что благодаря его сотрудничеству со следствием был установлен организатор. Выяснилось, что деньги Пермякову переводило то же лицо, которое финансировало Дарью Трепову*, осуждённую за теракт со смертью Татарского. Ранее из материалов её дела следовало, что организатор является агентом СБУ.

Напомним, покушение на Владлена Татарского произошло в одном из баров Санкт-Петербурга в начале апреля 2023 года. В результате мощного взрыва, прогремевшего в этом заведении, погиб сам военкор, а также пострадали десятки человек. Виновницей трагедии стала Дарья Трепова*, которая подарила Татарскому статуэтку с бомбой. В январе 2024 года суд приговорил Трепову* к 27 годам колонии. Суд объявил в международный розыск куратора террористки.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

* Внесена в список террористов и экстремистов.

Узнать больше по теме
Захар Прилепин: биография бывшего оппозиционера и писателя, пережившего покушение
Этот политик входит в число самых известных российских писателей. Он пережил покушение, а вдохновение для своих материалов черпает из жизни обычных людей. Собрали главные факты из жизни Захара Прилепина: основную информацию о его творчестве, политике, семье и карьере.
Читать дальше