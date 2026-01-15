Убийство Татарского и покушение на Прилепина организовал один и тот же человек

В тексте решения по жалобе исполнителя покушения на Прилепина, Александра Пермякова, указано, что благодаря его сотрудничеству со следствием был установлен организатор. Выяснилось, что деньги Пермякову переводило то же лицо, которое финансировало Дарью Трепову*, осуждённую за теракт со смертью Татарского. Ранее из материалов её дела следовало, что организатор является агентом СБУ.
Напомним, покушение на Владлена Татарского произошло в одном из баров Санкт-Петербурга в начале апреля 2023 года. В результате мощного взрыва, прогремевшего в этом заведении, погиб сам военкор, а также пострадали десятки человек. Виновницей трагедии стала Дарья Трепова*, которая подарила Татарскому статуэтку с бомбой. В январе 2024 года суд приговорил Трепову* к 27 годам колонии. Суд объявил в международный розыск куратора террористки.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.
* Внесена в список террористов и экстремистов.