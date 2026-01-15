Убийство Татарского и покушение на Прилепина организовал один и тот же человек

Напомним, покушение на Владлена Татарского произошло в одном из баров Санкт-Петербурга в начале апреля 2023 года. В результате мощного взрыва, прогремевшего в этом заведении, погиб сам военкор, а также пострадали десятки человек. Виновницей трагедии стала Дарья Трепова*, которая подарила Татарскому статуэтку с бомбой. В январе 2024 года суд приговорил Трепову* к 27 годам колонии. Суд объявил в международный розыск куратора террористки.