Топ-чиновник Белгорода погиб в зоне СВО

Глава управы № 10 департамента по развитию городских территорий Белгорода Алексей Везенцев героически погиб при исполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции. Чиновник, руководивший восстановлением города после массированных атак, полгода назад принял решение оставить государственную службу и отправиться на фронт, подписав контракт с Министерством обороны РФ. О гибели коллеги сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов в своем Телеграм-канале.
«Его ежедневный труд — это тот самый фундамент, благодаря которому город восстанавливается и живет после атак ВСУ: отремонтировано более 19 тысяч жилых объектов и 7 тысяч автомобилей», — подчеркнул градоначальник, описывая вклад погибшего в безопасность областного центра.
«Полгода назад Алексей Александрович принял решение — встать на защиту Родины с оружием в руках и подписал контракт с Минобороны. Он ушёл на передовую так же, как и работал — без лишних слов, по зову долга», — отметил глава городской администрации.
Алексей Везенцев работал в структурах белгородской власти с 2021 года. Его деятельность приобрела особое значение в 2024 году, когда Белгород столкнулся с беспрецедентными по масштабу обстрелами со стороны Украины.
«Мы всегда будем помнить его мужество, ответственность и преданность родному городу», — написал мэр, выразив соболезнования семье и близким от всего коллектива и от всех белгородцев.