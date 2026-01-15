Макрон пообещал удвоить оборонный бюджет Франции до 64 млрд евро

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил о намерении увеличить оборонный бюджет Франции до 64 миллиардов евро по итогам его президентства.
«Я высказал желание, чтобы к 2027 году была достигнута цель по наращиванию размера годового оборонного бюджета до 64 миллиардов евро, которую изначально планировалось достичь к 2030 году. Таким образом, за два срока бюджет вооруженных сил будет удвоен», — заявил он в ходе выступления перед военнослужащими на авиабазе Истр.
По словам Макрона, в ближайшее время будет инициировано обновление закона о военном программировании на 2024−2030 годы, который сейчас предусматривает выделение французской армии до 413 миллиардов евро. Соответствующий закон будет принят к 14 июля, заключил глава Франции.
Напомним, ранее сегодня Макрон заявил, что европейские страны должны обзавестись оружием, аналогичным российскому ракетному комплексу с гиперзвуковой ракетой «Орешник».