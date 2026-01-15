Макрон пообещал удвоить оборонный бюджет Франции до 64 млрд евро

«Я высказал желание, чтобы к 2027 году была достигнута цель по наращиванию размера годового оборонного бюджета до 64 миллиардов евро, которую изначально планировалось достичь к 2030 году. Таким образом, за два срока бюджет вооруженных сил будет удвоен», — заявил он в ходе выступления перед военнослужащими на авиабазе Истр.