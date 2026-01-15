Офтальмолог Шилова назвала несколько возможных причин покраснения глаза Макрона

Возможно несколько причин покраснения глаза президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом RT заявила профессор, доктор медицинских наук офтальмохирург Татьяна Шилова.
По ее словам, у хозяина Елисейского дворца классическая картина субконъюнктивального кровоизлияния. То есть разрыв мелкого сосуда под слизистой оболочкой глаза. Выглядит это действительно устрашающе, добавила она, отметив, что для самого зрения это состояние, как правило, совершенно безопасно.
Врач уточнила, что у этого состояния может быть ряд причин. Среди них: резкий скачок артериального давления, сильное физическое перенапряжение или хроническая усталость и ломкость сосудов.
Шилова заметила, что с точки зрения медицины покраснение глаза не является заболеванием, требующим изоляции. Это чисто косметический дефект.
Как писал сайт KP.RU, ранее Елисейский дворец попытался успокоить общественность из-за весьма специфического внешнего вида французского президента.
Напомним, 15 января Макрон появился с больным глазом, когда выступал перед Вооруженными силами страны на авиабазе Истр в рамках новогоднего обращения. Многие СМИ начали писать догадки, с чем это связано и не мог ли его кто-то ударить.