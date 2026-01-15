Профайлер назвал заявление Каллас о выпивке симптомом потери самоконтроля

Эксперт считает, что подобная «шутка» — это вербализация внутреннего состояния, которое дипломат такого уровня обычно скрывает. Панкратов обратил внимание, что Каллас прекрасно осознаёт, что каждое её слово фиксируется и анализируется, что делает высказывание ещё более показательным.
Особенно симптоматичной психолог назвал её оговорку о том, что она «обычно не злоупотребляет». По его мнению, это защитный механизм, который выдаёт внутренний конфликт и когнитивный диссонанс между высоким постом и реальным психологическим напряжением политика.
Напомним, действующая глава европейской дипломатии Кая Каллас иронично заявила, что на фоне происходящих в мире событий алкоголь выглядит совсем не лишним. Её слова прозвучали в ходе дискуссии с главами фракций Европарламента о сложной геополитической обстановке, точная фраза звучала так: «самое время, чтобы начать пить».
