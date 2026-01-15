Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Профайлер назвал заявление Каллас о выпивке симптомом потери самоконтроля

Неожиданное заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас о том, что на фоне мировых кризисов впору начинать пить, стало симптомом потери профессионального самоконтроля. Такую оценку в интервью АиФ озвучил врач-психотерапевт и профайлер Руслан Панкратов.

Эксперт считает, что подобная «шутка» — это вербализация внутреннего состояния, которое дипломат такого уровня обычно скрывает. Панкратов обратил внимание, что Каллас прекрасно осознаёт, что каждое её слово фиксируется и анализируется, что делает высказывание ещё более показательным.

Особенно симптоматичной психолог назвал её оговорку о том, что она «обычно не злоупотребляет». По его мнению, это защитный механизм, который выдаёт внутренний конфликт и когнитивный диссонанс между высоким постом и реальным психологическим напряжением политика.

Напомним, действующая глава европейской дипломатии Кая Каллас иронично заявила, что на фоне происходящих в мире событий алкоголь выглядит совсем не лишним. Её слова прозвучали в ходе дискуссии с главами фракций Европарламента о сложной геополитической обстановке, точная фраза звучала так: «самое время, чтобы начать пить».

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше