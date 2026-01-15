Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна должна создать собственный аналог российского гиперзвукового комплекса «Орешник», так как находится в зоне его досягаемости. Он назвал удар по целям на Украине «сигналом» и призвал Францию, Великобританию и Германию добиться в этом направлении прогресса. Обращение к военным президент произнес с красным, залитым кровью глазом, что, по официальной версии, было вызвано разрывом сосуда. Российские депутаты и эксперты в комментариях для «Газеты.Ru» заявили, что Европе не хватит технологий для создания такого оружия в ближайшее десятилетие.