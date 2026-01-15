Макрон выступил с залитым кровью глазом и потребовал создать аналог «Орешника»

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна должна создать собственный аналог российского гиперзвукового комплекса «Орешник», так как находится в зоне его досягаемости. Он назвал удар по целям на Украине «сигналом» и призвал Францию, Великобританию и Германию добиться в этом направлении прогресса. Обращение к военным президент произнес с красным, залитым кровью глазом, что, по официальной версии, было вызвано разрывом сосуда. Российские депутаты и эксперты в комментариях для «Газеты.Ru» заявили, что Европе не хватит технологий для создания такого оружия в ближайшее десятилетие.
Эммануэль Макрон заявил, что ~Франция должна создать свой аналог ракетного комплекса «Орешник»~, так как страна находится в зоне поражения российского комплекса. Об этом французский лидер заявил в обращении к военным на авиабазе в Буш-дю-Роне, его слова приводит телеканал BFMTV.
«Мы находимся в зоне досягаемости этого оружия. Поэтому если мы хотим и здесь сохранить доверие, мы, европейцы, и особенно Франция, обладающая определенными технологиями, должны получить это новое оружие, которое в краткосрочной перспективе изменит правила игры», — заявил президент Франции.
Он назвал удар «Орешником» по Львовской области в начале января «сигналом» и заявил, что Франция, Великобритания и ФРГ должны добиться прогресса в этом направлении.
Красный глаз.
На записи выступления видно, что Макрон произносит свою речь с залитым кровью правым глазом. Сам французский лидер попытался отшутится, назвав его «глазом тигра», и заверил собравшихся, что его здоровью ничего не угрожает.
Позднее Елисейский дворец распространил заявление, в котором говорилось, что причиной был разрыв кровеносного сосуда в глазу Макрона, пишет газета Le Parisien.
«Это просто небольшой кровеносный сосуд в глазу, который кровоточил. Это совершенно безобидно», — говорится в заявлении.
Французский «Орешник».
В разговоре с «Газетой.Ru» депутат Госдумы Андрей Колесник отметил, что словам Макрона о создании собственной версии комплекса «Орешник» не стоит придавать значение.
«Я думаю, что это больше такая пиар-акция, чтобы хоть как-то обратить на себя внимание. У него давняя мечта стать Наполеоном, лидером Европы, но при его данных это вряд ли получится. Лучше бы подумал о том, как с Россией сдружиться», — подчеркнул парламентарий.
Депутат добавил, что «скопировать» комплекс «Орешник» невозможно, а у стран Европы нет технических возможностей для создания такого оружия.
В свою очередь депутат Госдумы Юрий Швыткин в комментарии для «Газеты.Ru» отметил, что Макрону стоит отказаться от публичной дипломатии.
«На мой взгляд, Макрону нужно отходить от мегафонной дипломатии, а приступать к реальному вопросу о мирном сосуществовании с Россией и, принуждая украинский режим, к переговорам и выполнению тех требований, которые выдвигает Россия по урегулированию украинского кризиса. А не делать громогласные заявления сродни фантастическим произведениям», — подчеркнул депутат.
Швыткиy добавил, что европейским странам «не представится возможным изобрести» оружие подобное «Орешнику» еще ближайшие 10 лет.
Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Газетой.Ru» также отметил, что ~у Европы нет технических возможностей для создания такого вооружения~.
«Не создадут. Дело в том, что в Европе никаких технологий по созданию этого управляемого гиперзвука нет. Все было на академическом уровне у некоторых научно-исследовательских институтов. Этих специалистов, скорее всего, уже американцы забрали себе», — подчеркнул эксперт.
Невозможно перехватить.
ВС РФ осуществили удар «Орешником», ставший вторым применением этой ракеты, по целям на Украине в ночь на 9 января.
Первоначально предполагалось, что удар был нанесен по подземному хранилищу газа в городе Стрый Львовской области. Однако позднее в оборонном ведомстве России сообщили, что целью стал Львовский государственный авиационно-ремонтный завод.
«Поражены производственные цеха, складские помещения с готовой продукцией (БПЛА), а также инфраструктура заводского аэродрома», — сообщили в МО РФ.
На предприятии ремонтировали и обслуживали авиационную технику Вооруженных сил Украины, в том числе самолеты F-16 и МиГ-29. Комплекс «Орешник» является новейшей российской баллистической ракетой средней дальности (БРСД).
Его первое применение в боевых условиях в безъядерном гиперзвуковом оснащении состоялось 21 ноября 2024 года, когда ВС РФ нанесли удар по одному из крупнейших предприятий украинского ВПК в Днепре. Эта атака стала ответом на удары украинской армии западными ракетами ATACMS и Storm Shadow по Брянской и Курской областям.
Газета The New York Times 10 января заявила, что новый удар «Орешником» по целям на Украине показал, что ~существующие системы ПВО не в состоянии перехватить эти ракеты~.