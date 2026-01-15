«Угроза экстрадиции для Александра, на наш взгляд, очень высока. Мы должны из этого исходить. Линия защиты выбрала такой путь, что упор как раз делает на это. Для Александра, для его здоровья, для его жизни существует реальная угроза в случае его экстрадиции на Украину. Теперь остается ожидать, насколько польские власти примут в расчет этот основной аргумент», — сказал дипломат в эфире программы «Вести».
Угроза экстрадиции археолога Бутягина на Украину очень высока, заявил посол
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Угроза экстрадиции на Украину археолога Александра Бутягина является очень высокой, заявил временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш.