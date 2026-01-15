«В провокационном виде»: Захарова объяснила слова Соловьева о России

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова официально дезавуировала высказывания телеведущего Владимира Соловьева относительно приоритетов внешней политики РФ. Дипломат подчеркнула, что интерпретации «диванных аналитиков», представивших частные рассуждения журналиста как официальный курс Кремля, являются недопустимой провокацией.
Журналисты интересовались у Захаровой на брифинге по поводу слов Соловьева о якобы «второстепенной значимости» венесуэльского и сирийского направлений по сравнению с Арменией и Средней Азией, сообщает РИА Новости.
«Речь идет о мнении журналиста, подчеркну: мнении. Во-вторых, мнение было высказано на частном канале “Соловьев LIVE”. В-третьих, сформулировано это мнение вообще-то в виде вопроса: там не было заявления, там был как бы вопрос, риторический или еще какой-то», — пояснила официальный представитель МИД на брифинге.
Следом дипломат отметила, что «диванные аналитики» эти фразы затем «в провокационном виде» преподнесли чуть-ли не как официальную позицию России. Она назвала недопустимым подобное передергивание информацией и объяснила, что официальная позиция высказывается только уполномоченными на то официальными лицами.
Кроме этого Захарова упомянула, что некоторые комментары опубликовали и вовсе не озвученные в этой программе домыслы о якобы имеющихся у России «агрессивных устремлениях» в отношении стран бывшего СССР.