«Реальный риск». На Западе запаниковали из-за планов НАТО против России

«Вдохновившись захватом американцами судов с венесуэльской нефтью в открытом море, Великобритания и другие страны НАТО задумались о том, чтобы повторить это собственными силами уже с судами с российскими грузами. Результатом может стать эскалация вплоть до прямого конфликта между НАТО и Россией с реальным риском ядерной войны», — говорится в публикации.
Утверждается, что Россия может ответить двумя путями: сопровождать как можно больше судов своими военными кораблями и подлодками или самой начать захватывать британские суда и грузы.
ВМС США 7 января высадились на борт танкера «Маринера» в Северной Атлантике, связь с ним была утеряна. Он получил временное разрешение на плавание под российским флагом 24 декабря.
Европейское командование ВС США утверждает, что судно задержали из-за нарушения американских санкций. Глава Пентагона Пит Хегсет, комментируя произошедшее, заявил, что блокада подсанкционной нефти из Венесуэлы остается в силе по всему миру. По словам пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, экипаж танкера могут привлечь к уголовной ответственности.
В российском МИД отмечали, что «Маринера» находилась в международных водах Северной Атлантики в соответствии с нормами морского права. Там также указывали на немотивированно пристальное внимание американских и натовских военных к судну.