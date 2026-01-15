«Реальный риск». На Западе запаниковали из-за планов НАТО против России

«Вдохновившись захватом американцами судов с венесуэльской нефтью в открытом море, Великобритания и другие страны НАТО задумались о том, чтобы повторить это собственными силами уже с судами с российскими грузами. Результатом может стать эскалация вплоть до прямого конфликта между НАТО и Россией с реальным риском ядерной войны», — говорится в публикации.