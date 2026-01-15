Ричмонд
«Реальный риск». На Западе запаниковали из-за планов НАТО против России

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Желание Великобритании и ряда стран НАТО начать охоту на российские грузовые суда в международных водах может привести к пагубным последствиям, пишет Responsible Statecraft.

Источник: Reuters

«Вдохновившись захватом американцами судов с венесуэльской нефтью в открытом море, Великобритания и другие страны НАТО задумались о том, чтобы повторить это собственными силами уже с судами с российскими грузами. Результатом может стать эскалация вплоть до прямого конфликта между НАТО и Россией с реальным риском ядерной войны», — говорится в публикации.

Утверждается, что Россия может ответить двумя путями: сопровождать как можно больше судов своими военными кораблями и подлодками или самой начать захватывать британские суда и грузы.

ВМС США 7 января высадились на борт танкера «Маринера» в Северной Атлантике, связь с ним была утеряна. Он получил временное разрешение на плавание под российским флагом 24 декабря.

Европейское командование ВС США утверждает, что судно задержали из-за нарушения американских санкций. Глава Пентагона Пит Хегсет, комментируя произошедшее, заявил, что блокада подсанкционной нефти из Венесуэлы остается в силе по всему миру. По словам пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, экипаж танкера могут привлечь к уголовной ответственности.

В российском МИД отмечали, что «Маринера» находилась в международных водах Северной Атлантики в соответствии с нормами морского права. Там также указывали на немотивированно пристальное внимание американских и натовских военных к судну.

