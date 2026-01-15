Лукашенко сказал, почему президент Казахстана Токаев — «умница-человек»

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, почему президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев — «умница-человек», сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Так, при назначении Татьяны Харлап главой администрации китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», белорусский лидер спросил, знает ли она китайский язык. К слову, до назначения Харлап продолжительное время была генеральным консулом Беларуси в Специальном административном районе КНР Гонконге (Сянган).
— Китайский выучила или нет? — напрямую спросил глава государства.
— Он очень тяжелый язык, — призналась Харлап.
На что белорусский президент поделился, что раньше в частной беседе ему глава Китая Си Цзиньпин говорил, что, чтобы выучить китайский язык, его главное бояться.
— Потому что мы боимся, там же художником надо быть, чтобы эти иероглифы нарисовать и прочее. Главное — не бояться, — уверен лидер страны.
При этом Лукашенко подчеркнул, что главе «Великого камня» желательно знать китайский язык. А в качестве яркого примера для подражания он назвал президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, назвав умницей своего казахстанского коллегу.
— Но не Бог горшки обжигает. Президент Казахстана Токаев переводчиком работал, он знает в совершенстве китайский язык. Нормальный, умница-человек президент Казахстана. Я так думаю. Не Господь Бог, выучил же. Значит, можно выучить, — резюмировал белорусский президент.
