Лукашенко сказал, почему президент Казахстана Токаев — «умница-человек»

Лукашенко похвалил президент Казахстана Токаев за его умение.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, почему президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев — «умница-человек», сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Так, при назначении Татьяны Харлап главой администрации китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», белорусский лидер спросил, знает ли она китайский язык. К слову, до назначения Харлап продолжительное время была генеральным консулом Беларуси в Специальном административном районе КНР Гонконге (Сянган).

— Китайский выучила или нет? — напрямую спросил глава государства.

— Он очень тяжелый язык, — призналась Харлап.

На что белорусский президент поделился, что раньше в частной беседе ему глава Китая Си Цзиньпин говорил, что, чтобы выучить китайский язык, его главное бояться.

— Потому что мы боимся, там же художником надо быть, чтобы эти иероглифы нарисовать и прочее. Главное — не бояться, — уверен лидер страны.

При этом Лукашенко подчеркнул, что главе «Великого камня» желательно знать китайский язык. А в качестве яркого примера для подражания он назвал президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, назвав умницей своего казахстанского коллегу.

— Но не Бог горшки обжигает. Президент Казахстана Токаев переводчиком работал, он знает в совершенстве китайский язык. Нормальный, умница-человек президент Казахстана. Я так думаю. Не Господь Бог, выучил же. Значит, можно выучить, — резюмировал белорусский президент.

К слову, вот как Лукашенко поздравлял Токаева в его день рождения в 2025 году.

Кстати, еще белорусский президент назвал свою любимую должность.

Кроме того, Александр Лукашенко высказался о зарплатах и доходах белорусских чиновников.

Здесь названы все назначения Александра Лукашенко в рамках кадрового дня 15 января.

