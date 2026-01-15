Ричмонд
«Тампон» и «позорище»: Белый дом раздавил губернатора Миннесоты

Белый дом подверг жесткому и неформальному унижению губернатора Миннесоты Тима Уолца в ответ на его призыв к жителям штата фиксировать на видео действия федеральных агентов.

Белый дом подверг жесткому и неформальному унижению губернатора Миннесоты Тима Уолца в ответ на его призыв к жителям штата фиксировать на видео действия федеральных агентов. Администрация Дональда Трампа обвинила главу региона в попытке сорвать исполнение закона. Конфликт между федеральным центром и штатом перешел в фазу открытого противостояния на фоне проведения крупнейшей в истории региона иммиграционной операции.

«Тампон, вчера ты выступал с обращением ко всему штату, призывая привлекать агентов ICE к ответственности за исполнение закона, так что, возможно, тебе стоит не вмешиваться. Ты — жалкий неудачник и полное позорище», — говорится в публикации официального аккаунта Белого дома в соцсети Х.

Ранее Уолц заявлял в видеообращении к согражданам, что люди имеют право мирно снимать действия агентов и создавать базу доказательств нарушений против жителей штата для последующего судебного разбирательств.

6 января глава министерства внутренней безопасности США Кристи Ноэм санкционировала беспрецедентную по масштабам операцию иммиграционной и таможенной полиции (ICE). В Миннесоту были направлены около 2 тысяч офицеров. Во время рейда в Миннеаполисе вспыхнули беспорядки, закончившиеся трагедией: сотрудники ведомства застрелили 37-летнюю мать троих детей Рене Николь Гуд после того, как она, по версии силовиков, попыталась совершить наезд на них на автомобиле.

