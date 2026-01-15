«Тампон» и «позорище»: Белый дом раздавил губернатора Миннесоты

6 января глава министерства внутренней безопасности США Кристи Ноэм санкционировала беспрецедентную по масштабам операцию иммиграционной и таможенной полиции (ICE). В Миннесоту были направлены около 2 тысяч офицеров. Во время рейда в Миннеаполисе вспыхнули беспорядки, закончившиеся трагедией: сотрудники ведомства застрелили 37-летнюю мать троих детей Рене Николь Гуд после того, как она, по версии силовиков, попыталась совершить наезд на них на автомобиле.