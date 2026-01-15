Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом: европейские войска в Гренландии не повлияют на планы Трампа

Отправка европейских войск в Гренландию не повлияет на решение президента США Дональда Трампа по присоединению острова. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Источник: Reuters

«Я не думаю, что присутствие европейских войск в Гренландии повлияет на процесс принятия решений Трампом или на его цель по приобретению Гренландии», — сказала Левитт.

14 января Дональд Трамп заявил, что НАТО должно возглавить процесс получения Гренландии для создания оборонного проекта «Золотой купол». По словам американского президента, если США не завладеют островом, он достанется России или Китаю.

Дания совместно с европейскими странами с 15 по 17 января проведет военные учения «Арктическая стойкость». Военнослужащие займутся разведкой на острове и изучат, как можно укрепить безопасность в регионе. По данным СМИ, на остров военнослужащих отправили Германия, Франция и Великобритания.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше