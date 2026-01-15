Белый дом: европейские войска в Гренландии не повлияют на планы Трампа

Дания совместно с европейскими странами с 15 по 17 января проведет военные учения «Арктическая стойкость». Военнослужащие займутся разведкой на острове и изучат, как можно укрепить безопасность в регионе. По данным СМИ, на остров военнослужащих отправили Германия, Франция и Великобритания.