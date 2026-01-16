SD сообщила, что ФРГ не пустила в свои воды российский «корабль-зомби»

В числе захваченных судов был танкер Marinera, который поднял российский флаг. Изначально судно называлось Bella‑1 и ходило под флагом Панамы. Его начала преследовать береговая охрана США, когда оно отходило от Южной Америки. Экипаж после этого нарисовал на борту российский флаг и сменил название. Генпрокурор США Пэм Бонди говорила, что танкер Bella‑1 был включен в санкционный список, и анонсировала уголовные обвинения «всем причастным».