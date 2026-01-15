У них свой Жириновский: В США обсуждают пророчество сенатора Круза о ядерных ударах по Дании

На фоне недавних событий в Сети вспомнили одно из предсказаний Владимира Жириновского относительно ситуации вокруг России, Украины, США и Венесуэлы. Глава ЛДПР говорил, что РФ нужно «прикормить» главу США Дональда Трампа, чтобы он сыграл в пользу Москвы. При этом политик подчёркивал, что республиканца нельзя считать пророссийским деятелем.