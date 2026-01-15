У них свой Жириновский: В США обсуждают пророчество сенатора Круза о ядерных ударах по Дании

«Мы можем проснуться одним утром и увидеть, что Дональд [Трамп], если его выбрали президентом, атаковал Данию ядерными бомбами», — говорил политик в ходе президентской кампании.
Также Круз предсказывал шатдаун в американском правительстве, который действительно произошёл в конце минувшего года. Впрочем, до количества сбывшихся предсказаний Владимира Жириновскому американскому политику ещё пророчить и пророчить.
На фоне недавних событий в Сети вспомнили одно из предсказаний Владимира Жириновского относительно ситуации вокруг России, Украины, США и Венесуэлы. Глава ЛДПР говорил, что РФ нужно «прикормить» главу США Дональда Трампа, чтобы он сыграл в пользу Москвы. При этом политик подчёркивал, что республиканца нельзя считать пророссийским деятелем.
