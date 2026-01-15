Ричмонд
Левитт: встречи США и Дании по Гренландии будут проходить раз в 2−3 недели

В Белом доме анонсировали продолжение технических переговоров о приобретении острова.

Источник: Аргументы и факты

Встречи рабочей группы США и Дании по Гренландии будут проходить каждые две-три недели, сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Встречу глав МИД Дании и Гренландии Ларса Лёкке Расмуссена и Вивиан Моцфельдт с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем США Марко Рубио, которая прошла 14 января в Вашингтоне, она развала хорошей. По словам Левитт, во время переговоров стороны решили создать рабочую группу из лиц, которые будут продолжать технические переговоры о приобретении Гренландии.

«Эти переговоры будут проходить каждые две-три недели. Таким образом, администрация намерена продолжать переговоры с датчанами и уважаемой делегацией из Гренландии», — сказала она.

По словам Левитт, лидер США Дональ Трамп четко обозначил свою позицию, и она заключается в том, что Соединенные Штаты должны приобрести Гренландию в интересах нацбезопасности.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки планируют развернуть в Гренландии новую систему противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол». Если остров будет находиться под контролем Вашингтона, Североатлантический альянс станет «более грозным и эффективным», в противном случае Гренландию могут получить Россия или Китай, считает он.

