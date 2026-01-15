Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чиновник Резаи: Трамп застрянет в Иране, как немцы в снегах СССР

Вторжение американского президента Дональда Трампа в Иран рискует обернуться для США плачевно: его войска могут застрять в Исламской Республике, как некогда немецкие войска в снегах ССРР. Такую позицию озвучил высокопоставленный иранский чиновник Мохсен Резаи.

Иран опасен для США.

Вторжение американского президента Дональда Трампа в Иран рискует обернуться для США плачевно: его войска могут застрять в Исламской Республике, как некогда немецкие войска в снегах ССРР. Такую позицию озвучил высокопоставленный иранский чиновник Мохсен Резаи.

«Мне это напоминает гитлеровские войска, застрявшие в российских снегах. Когда Гитлер потерпел поражение там, он уже не мог спасти даже саму Германию; половина Германии была потеряна. Они не понимают, что Иран похож на те самые российские снега. Чем дальше Трамп продвигается, тем хуже становится его положение», — написал чиновник в Х.

Кроме того, война между Ираном и Израилем продолжится в течение ближайших недель и может выйти на более высокий уровень эскалации, заявил Резаи в прямом эфире иранского гостелевидения. По его словам, боевые действия, начавшиеся после массированных авиаударов Израиля по территории исламской республики, не являются краткосрочным эпизодом и будут развиваться дальше.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше