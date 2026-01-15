Чиновник Резаи: Трамп застрянет в Иране, как немцы в снегах СССР

Иран опасен для США.
Вторжение американского президента Дональда Трампа в Иран рискует обернуться для США плачевно: его войска могут застрять в Исламской Республике, как некогда немецкие войска в снегах ССРР. Такую позицию озвучил высокопоставленный иранский чиновник Мохсен Резаи.
«Мне это напоминает гитлеровские войска, застрявшие в российских снегах. Когда Гитлер потерпел поражение там, он уже не мог спасти даже саму Германию; половина Германии была потеряна. Они не понимают, что Иран похож на те самые российские снега. Чем дальше Трамп продвигается, тем хуже становится его положение», — написал чиновник в Х.
Кроме того, война между Ираном и Израилем продолжится в течение ближайших недель и может выйти на более высокий уровень эскалации, заявил Резаи в прямом эфире иранского гостелевидения. По его словам, боевые действия, начавшиеся после массированных авиаударов Израиля по территории исламской республики, не являются краткосрочным эпизодом и будут развиваться дальше.