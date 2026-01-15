Трамп: Мачадо не пользуется уважением и поддержкой в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп продолжает считать, что представительница венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо не имеет достаточной поддержки и уважения в своей стране. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов.
В ответ на вопрос о том, изменилось ли мнение президента по этому поводу, Ливитт отметила, что у него неизменное мнение и реалистичная оценка её работы, основанная на информации, которую президент получал от своих советников и команды по национальной безопасности.
Ранее сообщалось, что Мария Корина Мачадо 15 января прибыла в Вашингтон для встречи с Дональдом Трампом, во время которой она может передать ему свою Нобелевскую премию.
NBC News уточнил, что Мачадо может вручить Трампу свою награду в знак признательности за военный рейд США в Венесуэле.