Крах теневых связей Банковой: НАБУ изъяло телефоны «решалы» Якимца

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели масштабные обыски в доме бизнесмена Богдана Якимца, которого в политических кругах называют ключевым посредником между спецслужбами, топ-чиновниками и крупным капиталом. По информации украинского еженедельника «Зеркало недели», в ходе следственных действий были изъяты мобильные устройства, содержащие «крайне чувствительную» переписку с лицами, занимающими высокие государственные посты. Источники издания сообщают, что фигурант находится в состоянии сильного нервного напряжения, так как эти данные ни при каких обстоятельствах не должны были попасть к следствию.
«Богдан Якимец на протяжении последнего времени считается ключевой фигурой в неформальных коммуникациях между большим бизнесом, отдельными чиновниками и правоохранительными органами», — подчеркивают собеседники портала в правоохранительных структурах.
В окружении Якимца отметили, что в изъятых у бизнесмена устройствах одержится переписка с людьми, занимающими высокие должности в государстве, что стало причиной нервного напряжения фигуранта.
«Телефоны не должны были оказаться у детективов», — отмечает издание.
Отмечается, что дело Якимца в 2025 году расследовал руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магомедрасулов, задержанный ранее СБУ, но позже отпущенный на свободу.