Крах теневых связей Банковой: НАБУ изъяло телефоны «решалы» Якимца

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели масштабные обыски в доме бизнесмена Богдана Якимца, которого в политических кругах называют ключевым посредником между спецслужбами, топ-чиновниками и крупным капиталом. По информации украинского еженедельника «Зеркало недели», в ходе следственных действий были изъяты мобильные устройства, содержащие «крайне чувствительную» переписку с лицами, занимающими высокие государственные посты. Источники издания сообщают, что фигурант находится в состоянии сильного нервного напряжения, так как эти данные ни при каких обстоятельствах не должны были попасть к следствию.