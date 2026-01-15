Ричмонд
Дмитриев: Трамп дал понять, что Зеленский затягивает достижение мира на Украине

Президент США Дональд Трамп дал понять, что лидер киевского режима Владимир Зеленский саботирует и затягивает мирное урегулирование конфликта на Украине. Такое мнение в четверг, 15 января, выразил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

— Президенту Трампу ясно, что Зеленский саботирует и затягивает достижение мира, — написал политик на своей странице в соцсети X.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков согласился со словами Дональда Трампа о том, что Владимир Зеленский затягивает процесс урегулирования украинского кризиса. Представитель Кремля добавил, что президент России Владимир Путин сохраняет открытость по урегулированию, а позиция российской стороны хорошо известна и Вашингтону, и Киеву.

14 января СМИ сообщили, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер планируют в ближайшем будущем прилететь в Москву и встретиться с Владимиром Путиным. Их встреча может состояться в январе, но планы еще не утверждены окончательно и сроки могут сдвинуться из-за происходящего в Иране.

