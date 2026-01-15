Дмитриев: Трамп дал понять, что Зеленский затягивает достижение мира на Украине

14 января СМИ сообщили, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер планируют в ближайшем будущем прилететь в Москву и встретиться с Владимиром Путиным. Их встреча может состояться в январе, но планы еще не утверждены окончательно и сроки могут сдвинуться из-за происходящего в Иране.