NYT: Нетаньяху попросил Трампа отложить удары по Ирану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду обратился к администрации США с просьбой отложить любые планы по нападению на Иран.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду обратился к администрации США с просьбой отложить любые планы по нападению на Иран. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание The New York Times.

По информации газеты, с аналогичной просьбой обратились Катар, Саудовская Аравия, Оман и Египет.

Как отмечает NYT, израильские и арабские официальные лица выражают опасения, что Иран может осуществить ответные удары по их территориям в случае начала военных действий.

Ранее Саудовская Аравия гарантировала властям Ирана, что не позволит использовать свое воздушное пространство и территорию для возможных ударов по исламской республике.

Как сообщало агентство Reuters со ссылкой на европейских чиновников, военная операция США против Ирана «выглядит вероятной» и может начаться в ближайшее время. Согласно источникам Reuters, президент Штатов Дональд Трамп, по всей видимости, принял решение о проведении операции, однако ее масштабы и сроки пока неясны.

Биньямин Нетаньяху: биография израильского политика и его отношение к России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внес большой вклад в становление страны. В центре внимания политик оказался после того, как на Ближнем Востоке вновь стало неспокойно и страна вступила в активную борьбу с соседями. Вспоминаем главное из биографии еврейского лидера.
