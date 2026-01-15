Ричмонд
Владимир Путин подписал указ о мероприятиях для ОДКБ в Москве

Россия будет председательствовать в ОДКБ в текущем году.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин подписал указа о проведении в Москве в этом году международного форума обеспечения коллективной безопасности и других мероприятий в рамках председательства РФ в ОДКБ. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«…Определить город Москву местом проведения Международного форума обеспечения коллективной безопасности и других мероприятий в рамках председательства РФ в Организации Договора о коллективной безопасности в 2026 году», — говорится в указе.

Из документа следует, что председателем оргкомитета назначен вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Как писал сайт KP.RU, ранее российский лидер заявил на встрече с членами Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ, что РФ будет делать все необходимое для укрепления Организации. Главными приоритетами ОДКБ являются укрепление обороноспособности, а также согласование политик в области военной деятельности и военно-технического взаимодействия среди стран-участниц, подчеркнул глава государства.

