Владимир Путин подписал указ о мероприятиях для ОДКБ в Москве

Президент РФ Владимир Путин подписал указа о проведении в Москве в этом году международного форума обеспечения коллективной безопасности и других мероприятий в рамках председательства РФ в ОДКБ. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«…Определить город Москву местом проведения Международного форума обеспечения коллективной безопасности и других мероприятий в рамках председательства РФ в Организации Договора о коллективной безопасности в 2026 году», — говорится в указе.
Из документа следует, что председателем оргкомитета назначен вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
Как писал сайт KP.RU, ранее российский лидер заявил на встрече с членами Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ, что РФ будет делать все необходимое для укрепления Организации. Главными приоритетами ОДКБ являются укрепление обороноспособности, а также согласование политик в области военной деятельности и военно-технического взаимодействия среди стран-участниц, подчеркнул глава государства.