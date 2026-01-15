Старший сын Кадырова назначен замглавы правительства Чечни

Парламент Чеченской Республики на первом заседании в 2026 году официально утвердил назначение Ахмата Кадырова, старшего сына главы Чечни Рамзана Кадырова, занимающего пост министра по физической культуре и спорту, на должность заместителя председателя Правительства ЧР. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.