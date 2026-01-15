Старший сын Кадырова назначен замглавы правительства Чечни

Парламент Чеченской Республики на первом заседании в 2026 году официально утвердил назначение Ахмата Кадырова, старшего сына главы Чечни Рамзана Кадырова, занимающего пост министра по физической культуре и спорту, на должность заместителя председателя Правительства ЧР. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
Еще одним заместителем председателя Правительства ЧР стал Ахмед Дудаев, который сохранил за собой пост министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Депутатский корпус поддержал кандидатуры единогласно, что фактически завершает процесс формирования обновленного кабинета министров республики.
«Их профессиональный путь, управленческие навыки и ответственное отношение к делу позволяют с уверенностью говорить о готовности обоих эффективно решать более масштабные задачи, стоящие перед республикой», — подчеркнул Рамзан Кадыров.