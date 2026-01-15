Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украина созывает энергетический «Рамштайн» из-за блэкаута в стране

Министерство иностранных дел Украины по поручению премьер-министра Юлии Свириденко созывает новое заседание формата «Энергетический Рамштайн». Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

Украина созывает Энергетический Рамштайн.

Министерство иностранных дел Украины по поручению премьер-министра Юлии Свириденко созывает новое заседание формата «Энергетический Рамштайн». Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

«По поручению премьер-министра Юлии Свириденко МИД совместно с Министерством энергетики созывает Энергетический Рамштайн», — сказано в заявлении МИД Украины. В министерстве пояснили, что главная цель созыва «Энергетического Рамштайна» — усилить координацию помощи и расширить объемы поддержки.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в стране планируется ввести режим чрезвычайной ситуации в связи с энергетическим кризисом. По его словам, Киев оказался не подготовлен к наступившим экстремальным холодам.