В Белом доме отрыто нахамили одному из американских губернаторов: «Жалкий неудачник и позорище»

Белый дом открыто нахамили губернатору штата Миннесоты Тиму Уолцу, назвав его «тампоном» и «жалким неудачником», в ответ на его призыв к протестующим фиксировать все нарушения закона представителями службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) США.
«Тампон, вчера ты выступал с обращением ко всему штату, призывая привлекать агентов ICE к ответственности за исполнение закона, так что, возможно, тебе стоит не вмешиваться», — говорится в публикации Белого дома в соцсети X.
В сообщении заявили, что Уолц является «жалким неудачником и полным позорищем».
Как писал сайт KP.RU, 15 января президент США Дональд Трамп пригрозил властям Миннесоты применением закона о восстании (Insurrection Act), по которому глава государства может использовать вооруженные силы внутри страны. Республиканец подчеркнул, что готов применить эту норму, если «коррумпированные политики» штата «не подчинятся закону и не остановят» протесты против службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE).