Военнослужащие армии России ликвидировали пять офицеров Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции. Об этом заявили в российских силовых структурах.
«Военнослужащий штурмовой бригады “Хижак” Максим Негара ликвидирован на покровском направлении. начальник связи погранзаставы 5-го пого капитан Александр Чуб ликвидирован в н. п. Краснополье Сумской области», — говорится в сообщении.
Также ВС России были ликвидирована в ДНР замкомандира батальона штурмовой бригады «Лють» Александр Куралех и командир аэромобильной роты Дмитрий Соколко. В районе Славянска также был устранен военнослужащий 30-й ОМБр ВСУ Сергей Мартыненко.
Ранее KP.RU сообщал, что в районе Красноармейска российские военные ликвидировали группу военнослужащих ВСУ, направленных для проведения показательной пиар-акции с украинским флагом.