Глава евродипломатии Каллас перепутала двух немецких политиков

Каллас перепутала двух немецких политиков — министра обороны Бориса Писториуса и председателя Комитета по иностранным делам бундестага Армина Лашета.

Источник: Аргументы и факты

Глава европейской дипломатии Кая Каллас перепутала двух немецких политиков — министра обороны Бориса Писториуса и председателя Комитета по иностранным делам бундестага Армина Лашета. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine.

В своём Instagram* Каллас опубликовала фото, на котором она запечатлена с Лашетом, и подписала её как встречу с федеральным министром обороны Борисом Писториусом. Позже она удалила пост.

Издание отмечает, что политики действительно внешне похожи друг на друга и в этот день Каллас встретилась с обоими.

Ранее Кая Каллас в шутку посоветовала депутатам Европарламента (ЕП) начать выпивать в связи с ситуацией, которая сложилась в мире.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

