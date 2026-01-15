Глава евродипломатии Каллас перепутала двух немецких политиков

Глава европейской дипломатии Кая Каллас перепутала двух немецких политиков — министра обороны Бориса Писториуса и председателя Комитета по иностранным делам бундестага Армина Лашета. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine.
В своём Instagram* Каллас опубликовала фото, на котором она запечатлена с Лашетом, и подписала её как встречу с федеральным министром обороны Борисом Писториусом. Позже она удалила пост.
Издание отмечает, что политики действительно внешне похожи друг на друга и в этот день Каллас встретилась с обоими.
Ранее Кая Каллас в шутку посоветовала депутатам Европарламента (ЕП) начать выпивать в связи с ситуацией, которая сложилась в мире.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.