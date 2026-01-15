Белый дом объяснил слова Трампа об отмене выборов

«Президент просто шутил. Он говорил: “Мы делаем такую замечательную работу. Мы делаем всё возможное. Американский народ, возможно, думает, что нам следует просто продолжать в том же духе”», — пояснила позицию главы Белого дома Каролин Левитт в ходе брифинга.