В Белом доме заявили, что Трамп победил инфляционный кризис в США

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что лидер США Дональд Трамп победил инфляционный кризис в стране, который появился при экс-президенте Джо Байдене, пишет РИА Новости.
По словам Каролин Левитт, опубликованный отчет об индексе потребительских цен стал подтверждением того, что Дональд Трамп справился с инфляционным кризисом.
«С момента вступления Трампа в должность базовый индекс потребительских цен увеличился всего на 2,4% в годовом исчислении, что значительно ниже показателя в 3,3%», — добавила она в ходе брифинга.
В то же время агентство отмечает, что, согласно данным Минтруда США, Дональд Трамп за девять месяцев своего второго срока так и не смог обуздать инфляцию. Несмотря на то, что она снижалась в течение года, осенью годовая инфляция снова вернулась к показателям 2,7−3%.