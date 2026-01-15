Ричмонд
В Белом доме заявили, что Трамп победил инфляционный кризис в США

Каролин Левитт заявила, что Дональд Трамп победил инфляционный кризис в США, об этом свидетельствует отчет об индексе потребительских цен.

Источник: Аргументы и факты

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что лидер США Дональд Трамп победил инфляционный кризис в стране, который появился при экс-президенте Джо Байдене, пишет РИА Новости.

По словам Каролин Левитт, опубликованный отчет об индексе потребительских цен стал подтверждением того, что Дональд Трамп справился с инфляционным кризисом.

«С момента вступления Трампа в должность базовый индекс потребительских цен увеличился всего на 2,4% в годовом исчислении, что значительно ниже показателя в 3,3%», — добавила она в ходе брифинга.

В то же время агентство отмечает, что, согласно данным Минтруда США, Дональд Трамп за девять месяцев своего второго срока так и не смог обуздать инфляцию. Несмотря на то, что она снижалась в течение года, осенью годовая инфляция снова вернулась к показателям 2,7−3%.

