В Белом доме заявили, что Трамп победил инфляционный кризис в США

В то же время агентство отмечает, что, согласно данным Минтруда США, Дональд Трамп за девять месяцев своего второго срока так и не смог обуздать инфляцию. Несмотря на то, что она снижалась в течение года, осенью годовая инфляция снова вернулась к показателям 2,7−3%.