Филиппо: Франция не должна давать Украине ни одного солдата, оружия и евро

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал президента Эммануэля Макрона прекратить «позорный фарс» с поставками оружия для Украины.

Источник: Аргументы и факты

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал президента страны Эммануэля Макрона остановить «позорный фарс» с поставками оружия для Украины. Об этом он заявил в в соцсети Х*.

По его словам, Франция предоставляет деньги Украине, которая затем использует их для покупки американского оружия, при этом закрывая местные больницы и утверждая, что средств больше нет.

«Давайте прекратим этот позорный фарс! Ни одного евро, ни одного оружия, ни одного солдата для Украины», — написал Филиппо.

Ранее Politico со ссылкой на источники сообщало, что в Евросоюзе возникли разногласия по поводу распределения 90 млрд евро, выделенных Украине в декабре. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил сократить закупки американского оружия и передать контракты европейским производителям. Большинство стран ЕС, включая Германию и Нидерланды, выступают против этого предложения.

Европейские столицы должны согласовать условия использования кредита, при этом ожидается, что более двух третей выделенных средств пойдут на военные нужды.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

