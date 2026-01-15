Почти полный блэкаут в Киеве продолжается третий день

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что к вечеру 15 января столица выйдет на плановые графики энергоснабжения. Однако журналисты отмечают, что из-за отсутствия света и тепла в многоэтажках начали лопаться трубы.
Напомним, о почти полном отключении электричества в Киеве сообщили 13 января. На фоне кризиса между мэром Виталием Кличко и Владимиром Зеленским разгорелся публичный конфликт. Зеленский обвинил киевские власти в «значительно меньшей интенсивности работы» по сравнению с другими регионами. Он потребовал немедленно исправить ситуацию.
