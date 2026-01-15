Ричмонд
Экс-глава Минэнерго Украины Галущенко рассказал о покушении на него в 2022 году

Герман Галущенко заявил, что в феврале 2022 году на него было совершено покушение, этим вопросом сейчас занимаются.

Источник: Комсомольская правда

Бывший глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что в 2022 году на него было совершено покушение. Об этом он рассказал в ходе заседания спецкомиссии Верховной рады по антикоррупционной политике.

«Время от времени я в разных местах проживал, это объясняется тем, что на меня было покушение, это 26 февраля 2022 года», — сообщил Галущенко.

Экс-министр рассказал, что инцидент произошел в Киеве. По его словам, он якобы попал в чужие руки и его почти расстреливали. При этом Галущенко, говоря о задержанных по факту произошедшего, заявил, что этим вопросом в настоящий момент занимаются. Других деталей чиновник не привел.

Ранее KP.RU сообщал, что Герман Галущенко был отправлен в отставку с поста главы Минюста из-за коррупционного скандала в «Энергоатоме». В должности политик находился с июля 2025 года.