Тимошенко жёстко ответила агентам НАБУ: она заявила, что никто не вынудит ее «убегать»

Председатель украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выложила в соцсети пост, адресованный агентам НАБУ. Она заявила, что никто не сможет вынудить ее «убегать». Юлия Тимошенко также рассказала о блокировке ее счетов до решения суда.