Тимошенко жёстко ответила агентам НАБУ: она заявила, что никто не вынудит ее «убегать»

Тимошенко рассказала о блокировке её счетов до решения суда.

Источник: Комсомольская правда

Председатель украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выложила в соцсети пост, адресованный агентам НАБУ. Она заявила, что никто не сможет вынудить ее «убегать». Юлия Тимошенко также рассказала о блокировке ее счетов до решения суда.

По словам лидера «Батькивщины», теперь она не может оплатить залог по своему делу. Она назвала ситуацию «сюром».

«Такое оно — антикоррупционное правосудие международных мошенников. Вы, наивные, наверное, думаете, что такими примитивными шагами вынудите меня убегать или прекратить борьбу. Вы очень сильно ошибаетесь», — заключила Юлия Тимошенко.

Как заявил экс-премьер Украины Николай Азаров, председатель украинской партии систематически занималась подкупом депутатов. Он подчеркнул, что Юлия Тимошенко также организовывала голосования в Раде.