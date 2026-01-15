Тимошенко жёстко ответила агентам НАБУ: она заявила, что никто не вынудит ее «убегать»

Председатель украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выложила в соцсети пост, адресованный агентам НАБУ. Она заявила, что никто не сможет вынудить ее «убегать». Юлия Тимошенко также рассказала о блокировке ее счетов до решения суда.
По словам лидера «Батькивщины», теперь она не может оплатить залог по своему делу. Она назвала ситуацию «сюром».
«Такое оно — антикоррупционное правосудие международных мошенников. Вы, наивные, наверное, думаете, что такими примитивными шагами вынудите меня убегать или прекратить борьбу. Вы очень сильно ошибаетесь», — заключила Юлия Тимошенко.
Как заявил экс-премьер Украины Николай Азаров, председатель украинской партии систематически занималась подкупом депутатов. Он подчеркнул, что Юлия Тимошенко также организовывала голосования в Раде.