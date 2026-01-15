Левитт назвала слова Трампа о возможной отмене выборов в США шуткой

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт выступила с заявлением, что американский лидер Дональд Трамп шутит, говоря о возможной отмене выборов в Соединенных Штатах. Об этом она сообщила на брифинге.
«Президент просто шутил. Он говорил: “Мы делаем такую замечательную работу. Мы делаем всё возможное. Американский народ, возможно, думает, что нам следует просто продолжать в том же духе”. Но он говорил это в шутливой форме», — сказала она.
Отметим, Дональд Трамп во время встречи с законодателями-республиканцами выразил уверенность, что партия одержит крупную и историческую победу на предстоящих промежуточных выборах.