Белый дом заявил, что европейские войска не остановят Трампа в вопросе Гренландии

Представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что возможная отправка европейских военных в Гренландию не повлияет на намерения президента США Дональда Трампа по приобретению острова.
На брифинге она подчеркнула, что присутствие войск в Европе не оказывает воздействия на процесс принятия решений американским лидером. Левитт также сообщила, что технические переговоры с Данией по этому вопросу продолжаются и будут проходить с периодичностью раз в две-три недели.
Напомним, что главы МИД Дании и Гренландии провели встречу с госсекретарём Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме, но не смогли изменить позицию Вашингтона.
Ранее МИД Франции заявили, что Европейский союз способен защитить Гренландию.
