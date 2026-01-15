Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом заявил, что европейские войска не остановят Трампа в вопросе Гренландии

Представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что возможная отправка европейских военных в Гренландию не повлияет на намерения президента США Дональда Трампа по приобретению острова.

Представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что возможная отправка европейских военных в Гренландию не повлияет на намерения президента США Дональда Трампа по приобретению острова.

На брифинге она подчеркнула, что присутствие войск в Европе не оказывает воздействия на процесс принятия решений американским лидером. Левитт также сообщила, что технические переговоры с Данией по этому вопросу продолжаются и будут проходить с периодичностью раз в две-три недели.

Напомним, что главы МИД Дании и Гренландии провели встречу с госсекретарём Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме, но не смогли изменить позицию Вашингтона.

Ранее МИД Франции заявили, что Европейский союз способен защитить Гренландию.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше