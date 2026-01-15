Зеленский поспорил с Трампом насчет «преграды миру»

«Россия неоднократно выступала с инициативами построения новой, надёжной и справедливой архитектуры европейской и глобальной безопасности. Мы предлагали варианты и рациональные решения, которые могли бы устроить всех в Америке, Европе, Азии — во всем мире. Считаем, что к их предметному обсуждению стоило бы вернуться, чтобы закрепить те условия, на которых может быть достигнуто — и чем скорее, тем лучше — мирное урегулирование конфликта на Украине», — сказал 15 января президент Владимир Путин.