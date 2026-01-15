Мария Захарова получила награду Союза журналистов Москвы «За открытость прессе»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова получила награду Союза журналистов Москвы. Как отмечается, ее поощрили за «открытость прессе». Об этом официальный представитель МИД уведомила в Telegram-канале.
Мария Захарова обратилась с благодарностью. Ей вручили почетные диплом и статуэтку.
«Получила награду Союза журналистов Москвы “За открытость прессе”. Благодарю», — написала Мария Захарова.
Стоит отметить, что политик провела сотни брифингов за время работы на постах. Суммарно на выступления ушло более 1200 часов.
В том числе, Мария Захарова выступила на брифинге и 15 января. Она высказалась о «диванных аналитиках». По словам политика, заявления телеведущего Владимира Соловьева по поводу внешней политики России являются его личным мнением. Она напомнила, что его высказывания не равняются позиции Кремля.