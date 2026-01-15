Ричмонд
Мария Захарова получила награду Союза журналистов Москвы «За открытость прессе»

Захарову наградили «за открытость прессе».

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова получила награду Союза журналистов Москвы. Как отмечается, ее поощрили за «открытость прессе». Об этом официальный представитель МИД уведомила в Telegram-канале.

Мария Захарова обратилась с благодарностью. Ей вручили почетные диплом и статуэтку.

«Получила награду Союза журналистов Москвы “За открытость прессе”. Благодарю», — написала Мария Захарова.

Стоит отметить, что политик провела сотни брифингов за время работы на постах. Суммарно на выступления ушло более 1200 часов.

В том числе, Мария Захарова выступила на брифинге и 15 января. Она высказалась о «диванных аналитиках». По словам политика, заявления телеведущего Владимира Соловьева по поводу внешней политики России являются его личным мнением. Она напомнила, что его высказывания не равняются позиции Кремля.

