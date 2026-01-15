Мария Захарова получила награду Союза журналистов Москвы «За открытость прессе»

В том числе, Мария Захарова выступила на брифинге и 15 января. Она высказалась о «диванных аналитиках». По словам политика, заявления телеведущего Владимира Соловьева по поводу внешней политики России являются его личным мнением. Она напомнила, что его высказывания не равняются позиции Кремля.