Британия поддержала идею проведения операции НАТО «Арктический часовой»

По её словам, такая операция, аналогичная существующим «Балтийскому часовому» и «Восточному часовому», должна охватить всю Арктику, включая Гренландию, Исландию, Финляндию и ключевые морские пути. Министр также допустила возможность проведения учений НАТО в Гренландии.
Идею поддержал министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде, назвав её развитием давней норвежской инициативы по арктическому сотрудничеству в рамках альянса. Одновременно он опроверг заявления президента США Дональда Трампа о якобы повышенной активности России и Китая вокруг Гренландии.
Ранее Белый дом заявил, что европейские войска не остановят Трампа в вопросе Гренландии.
