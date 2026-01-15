Ричмонд
Британия поддержала идею проведения операции НАТО «Арктический часовой»

Великобритания выступает за запуск операции НАТО под названием «Арктический часовой» для усиления присутствия альянса в регионе Крайнего Севера.

Великобритания выступает за запуск операции НАТО под названием «Арктический часовой» для усиления присутствия альянса в регионе Крайнего Севера. Об этом заявила глава британского МИД Иветт Купер в интервью изданию Politico во время визита в Норвегию.

По её словам, такая операция, аналогичная существующим «Балтийскому часовому» и «Восточному часовому», должна охватить всю Арктику, включая Гренландию, Исландию, Финляндию и ключевые морские пути. Министр также допустила возможность проведения учений НАТО в Гренландии.

Идею поддержал министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде, назвав её развитием давней норвежской инициативы по арктическому сотрудничеству в рамках альянса. Одновременно он опроверг заявления президента США Дональда Трампа о якобы повышенной активности России и Китая вокруг Гренландии.

Ранее Белый дом заявил, что европейские войска не остановят Трампа в вопросе Гренландии.

