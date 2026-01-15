Глава управы Белгорода Везенцев погиб в зоне проведения СВО

Погибшим оказался руководитель управы № 10 департамента по развитию городских территорий Алексей Везенцев. По словам градоначальника, полгода назад он подписал контракт с Минобороны и отправился на передовую.
«Он ушёл так же, как и работал — без лишних слов, по зову долга», — отметил Демидов.
Везенцев возглавлял управу с 2021 года и активно участвовал в восстановлении Белгорода после ударов ВСУ. Демидов выразил глубокие соболезнования семье и близким погибшего.
Ранее Life.ru писал, что в зоне СВО погиб лидер рок-группы «Ворон Кутха» Дмитрий Мулыгин. Происходящее на Украине вызывало его глубокую озабоченность ещё задолго до начала СВО. После личного наблюдения событий на Майдане в Киеве он начал оказывать системную поддержку жителям Донбасса, занимаясь доставкой гуманитарных грузов и организацией концертов.
