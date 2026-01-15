Глава управы Белгорода Везенцев погиб в зоне проведения СВО

Ранее Life.ru писал, что в зоне СВО погиб лидер рок-группы «Ворон Кутха» Дмитрий Мулыгин. Происходящее на Украине вызывало его глубокую озабоченность ещё задолго до начала СВО. После личного наблюдения событий на Майдане в Киеве он начал оказывать системную поддержку жителям Донбасса, занимаясь доставкой гуманитарных грузов и организацией концертов.