Глава управы Белгорода Везенцев погиб в зоне проведения СВО

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил о гибели в зоне специальной военной операции главы одной из городских управ. Соответствующее сообщение он опубликовал в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

Погибшим оказался руководитель управы № 10 департамента по развитию городских территорий Алексей Везенцев. По словам градоначальника, полгода назад он подписал контракт с Минобороны и отправился на передовую.

«Он ушёл так же, как и работал — без лишних слов, по зову долга», — отметил Демидов.

Везенцев возглавлял управу с 2021 года и активно участвовал в восстановлении Белгорода после ударов ВСУ. Демидов выразил глубокие соболезнования семье и близким погибшего.

Ранее Life.ru писал, что в зоне СВО погиб лидер рок-группы «Ворон Кутха» Дмитрий Мулыгин. Происходящее на Украине вызывало его глубокую озабоченность ещё задолго до начала СВО. После личного наблюдения событий на Майдане в Киеве он начал оказывать системную поддержку жителям Донбасса, занимаясь доставкой гуманитарных грузов и организацией концертов.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.