Путин призвал к миру: что глава России предложил послам 32 стран

В четверг в Александровском зале Большого Кремевского дворца прошло первое официальное мероприятие 2026 года: президент России Владимир Путин принял верительные грамоты у послов 32 стран.
Путин призвал к честному и открытому сотрудничеству.
Президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот новым послам обратил внимание на ухудшение ситуации на международной арене, подчеркнув, что международное сотрудничество остается ключевым фактором устойчивого развития и процветания человечества.
По словам главы государства, в современном взаимосвязанном и многообразном мире стабильность и безопасность зависят от «способности государств к созидательному взаимодействию».
«Честное и открытое партнерство предоставляет возможности для решения даже самых непростых общих проблем», — отметил президент.
Путин добавил, что мир не возникает сам по себе, а создается ежедневно усилиями, ответственностью и осознанным выбором.
«Актуальность этого очевидна, особенно сейчас, когда ситуация на международной арене все больше и больше деградирует, мне кажется, с этим никто не будет спорить», — подчеркнул он.
Президент подчеркнул, что в настоящее время обостряются старые конфликты и появляются новые очаги напряженности. При этом дипломатия и поиск компромиссных решений все чаще заменяются односторонними и опасными решениями.
Россия будет развивать сотрудничество с Бразилией, Кубой и странами Ближнего Востока.
Путин сообщил, что сотрудничество с Бразилией, одним из основателей БРИКС, последовательно развивается и наполняется новыми проектами. Он отметил, что недавний телефонный разговор с президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой подтвердил близость позиций двух стран по ключевым международным вопросам.
Глава государства также подчеркнул особый характер отношений с Кубой, указав, что совместно реализуются проекты в энергетике, металлургии, транспортной инфраструктуре и медицине, а также расширяются гуманитарные обмены.
Он также заявил, что Россия намерена наращивать сотрудничество с Колумбией, Перу и Уругваем, в том числе в торгово-инвестиционной сфере, здравоохранении, фармацевтике и образовании.
Говоря о Ближнем Востоке и Северной Африке, Путин отметил стратегический характер отношений с Египтом, включая строительство АЭС «Эль-Дабаа» и создание российской промышленной зоны у Суэцкого канала. Он напомнил, что в следующем году исполняется 100 лет установлению дипотношений с Саудовской Аравией, и указал на успешное развитие координации в формате ОПЕК+.
Президент сообщил о развитии связей с Ливаном, Ираком и Пакистаном, а также о росте взаимодействия с Афганистаном после признания Россией новых властей.
«Мы искренне заинтересованы в том, чтобы Афганистан был единым, независимым и мирным государством, свободным от войны, терроризма и наркотрафика», — отметил российский лидер.
Россия будет укреплять связи со странами Африки и Азии.
Путин заявил, что Россию связывают партнерские отношения со всеми странами Африки, и напомнил о вкладе СССР и России в освобождение континента от колониализма и становление национальных государств. Он сообщил, что Москва готовится к проведению третьего саммита Россия — Африка.
Кроме того, глава государства отметил поступательное развитие сотрудничества со Шри-Ланкой, Бангладеш и Мальдивами, прежде всего в туризме, сельском хозяйстве, рыболовстве и энергетике.
«Настроены наращивать сотрудничество и в других представляющих взаимный интерес сферах», — добавил президент РФ.
Путин заявил о готовности России восстановить диалог с Европой.
Говоря о сотрудничестве с европейскими странами, Путин отметил, что с такими государствами, как Словения, Франция, Чехия, Португалия, Норвегия, Швеция, Австрия, Швейцария и Италия, Россию связывают глубокие исторические корни и опыт взаимовыгодного сотрудничества.
При этом он констатировал, что нынешнее состояние двусторонних связей оставляет желать лучшего: диалог и контакты сведены к минимуму, а взаимодействие по ключевым международным и региональным вопросам фактически заморожено, подчеркнув, что это произошло не по вине российской стороны.
Президент выразил надежду, что со временем ситуация изменится и страны вернутся к конструктивному общению на основе уважения национальных интересов и учета озабоченностей в сфере безопасности.
«Россия была и остается привержена именно таким подходам и готова к восстановлению необходимого нам уровня отношений», — добавил российский лидер.
Путин также заявил, что в отношениях с Республикой Корея во многом был утрачен накопленный позитивный капитал. Он напомнил, что ранее, при прагматичном подходе, двум странам удавалось добиваться значимых результатов в сфере торговли и бизнеса, и выразил надежду на восстановление двусторонних связей.
В завершение Путин подчеркнул, что Россия открыта к взаимовыгодному сотрудничеству со всеми государствами и готова поддерживать инициативы, направленные на развитие международного взаимодействия. Он выразил уверенность, что деятельность послов будет способствовать укреплению двусторонних связей и расширению практического сотрудничества.